Правительство Германии сегодня запускает программу срочной финансовой помощи жертвам наводнения

Речь идет о сумме в 400 миллионов евро.

Ангела Меркель заявила, что восстановление после экологической катастрофы займет много времени. Накануне во время визита в город Бад Мюнстерайфель, который был затронут наводнением, канцлер подчеркнула, что ни один из пострадавших не будет забыт. Премьер-министр земли Северный Рейн-Вестфалия Армин Лашет также пообещал быструю поддержку из местного бюджета. Таким образом сумма помощи будет удвоена.

Канцлер подчеркнула, что «будет предпринято все возможное, чтобы деньги были выплачены людям быстро и без бюрократических проволочек». Меркель выразила надежду, что это не займет больше пары дней. Однако она отметила, что восстановление инфраструктуры – улиц и железнодорожного полотна, а также города будет длиться несколько месяцев. Из общефедерального бюджета будет также выплачиваться половина суммы, необходимой для устранения ущерба от наводнения. Его предварительная оценка – два миллиарда евро.

Во время визита канцлер составила себе представление о масштабах разрушения и поговорила с гражданами и спасателями. Меркель назвала ущерб от наводнения «устрашающим». Многие дома разрушены, жители потеряли все свое имущество. «Единственное, что утешает, это солидарность людей», – заявила канцлер.

Ангела Меркель отметила, что теперь правительству необходимо проанализировать успехи и недостатки системы предупреждения чрезвычайных ситуаций.

