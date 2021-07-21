РБК: Лесопромышленная компания Романа Абрамовича отказалась от планов строительства ЦБК на Дальнем Востоке

Лесопромышленная компания Романа Абрамовича отказалась от планов строительства ЦБК на Дальнем Востоке, — пишет газета РБК. Инвестиции в проект оценивались как минимум в один миллиард долларов. Велись переговоры с китайской стороной, однако в итоге строительство было признано бессмысленным. Детальная проработка проекта показала, что его доходность будет сведена к нулю.