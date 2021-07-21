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10:03, 21 июля 2021

Новая информационная система для таксистов может привести к коллапсу на рынке, уверены в профсоюзе «Таксист»

Письмо с опасениями организация уже направила премьер-министру Михаилу Мишустину.

Запуск работы электронного сервиса потребует от таксопарков больших финансовых затрат, пишет интернет-версия журнала Forbes со ссылкой на обращение профсоюза. Кроме того, многие водители просто не смогут зарегистрироваться в системе, оставшиеся же перевозчики из-за пересмотра графика их работы могут получать значительно меньше денег, чем раньше. В профсоюзе уверены, что все эти требования приведут к тому, что ряд таксистов уйдут в «теневой» сектор перевозок, ведь зарплата позволит оплатить лишь аренду автомобиля, бензин и проценты агрегатору.

Для того, чтобы избежать этих негативных последствий, участники объединения предлагают властям запускать комплексную информационную систему «Аналитика работы такси» в пилотном режиме и дать возможность перевозчикам подключаться к ней поэтапно.

Система КИС «АРТ» должна заработать в столице уже с 1 августа. Если водитель к ней не подключится, он не будет допущен к работе. При этом для авторизации необходимо соблюсти ряд требований: отсутствие неоплаченных штрафов, судимости за тяжкие преступления, также для водителя определяется 40 часовая рабочая неделя.

Между тем, как пишет Forbes, на форумах таксистов в интернете водители жалуются, что не могут пройти регистрацию и авторизоваться в системе.


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