США и Германия, по данным американской прессы, достигли соглашения по строительству газопровода «Северный поток – 2»

Не исключается, что о договоренностях может быть официально объявлено уже сегодня.

На данный момент, по данным источников газеты The Wall Street Journal, предполагается, что США пересмотрят свою позицию по борьбе с «Северным потоком – 2» в сторону смягчения. Германия же, как утверждается, возьмет на себя обязательство помогать Украине, которая выступает против запуска газопровода, в сфере энергетики и дипломатии.

Несколько другие данные приводят в агентстве Bloomberg, ссылающемся на проект соглашения между Берлином и Вашингтоном. Из него следует, что ФРГ допускает возможность санкций против России, если она будет использовать энергоносители как оружие против Киева. Причем не исключается и реакция на уровне Евросоюза.

Оставляют за собой право на ограничения и США, говорят, в свою очередь, источники агентство Reuters. Как отмечается, ранее Белый дом решил отложить введение санкций против оператора «Северного потока – 2» и ее исполнительного директора Маттиаса Варнига. Накануне же в Госдепартаменте признали, что ограничительные меры не позволили предотвратить строительство газопровода, хотя и отметили, что Вашингтон продолжает выступать против завершения проекта.

На прошлой неделе лидеры Германии и США уже проводили переговоры по газопроводу «Северный поток – 2». Однако тогда соглашения достичь не удалось. Готовность проекта на данный момент составляет 98%.