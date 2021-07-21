Глобальные изменения климата стали одной из причин сильных природных пожаров в Якутии

В то же время сейчас удается сократить количество очагов возгорания, — сказал телеканалу Якутия-24 глава республики Айсен Николаев. Николаев настаивает, что благодаря помощи федерального центра Якутии удается сдерживать натиск огня. В то же время, согласно данным МЧС, которые приводит агентство Интерфакс, в зоне задымления за последние несколько дней оказалось вдвое больше населенных пунктов, чем в минувшие выходные — более ста.
2021-07-21T09:33:47+03:00
2021-07-21T09:33:47+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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09:33, 21 июля 2021
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