Глобальные изменения климата стали одной из причин сильных природных пожаров в Якутии

В то же время сейчас удается сократить количество очагов возгорания, — сказал телеканалу Якутия-24 глава республики Айсен Николаев. Николаев настаивает, что благодаря помощи федерального центра Якутии удается сдерживать натиск огня. В то же время, согласно данным МЧС, которые приводит агентство Интерфакс, в зоне задымления за последние несколько дней оказалось вдвое больше населенных пунктов, чем в минувшие выходные — более ста.