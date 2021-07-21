Профсоюз «Таксист» предупредил о возможном коллапсе на рынке в случае введения новой информационной системы в Москве и области с 1-го августа. Как сообщает журнал Форбс, письмо с критикой нововведения отправлено в правительство России и в мэрию.

Таксисты предупреждают, что с 1-го августа на линии может выйти наполовину меньше машин. До запуска системы осталось меньше 10 дней, многие водители не могут в ней зарегистрироваться.

Напомним, речь идет об электронном сервисе, который будет следить за тем, чтобы таксисты не перерабатывали, регулярно проходили медосмотр и оформляли все необходимые документы.

