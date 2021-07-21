ФАС сегодня, как ожидается, рассмотрит дело в отношении «Яндекса» – его обвиняют в дискриминации сторонних сервисов

Федеральная антимонопольная служба сегодня, как ожидается, рассмотрит дело в отношении «Яндекса» – популярный поисковик обвиняют в дискриминации сторонних сервисов.

ФАС считает, что «Яндекс» злоупотребляет доминирующим положением на рынке поиска – IT-компания продвигает собственные сервисы через поисковик, дискриминируя конкурентов. Речь идет о так называемых «колдунщиках» — это специальный блок на странице выдачи: он появляется перед другими релевантными результатами поиска, и как утверждают в Яндексе, содержит информацию, лучше всего отвечающую на поисковый запрос – это позволяет пользователем быстрее что-то узнать, купить или заказать. Однако другие крупные онлайн-площадки считают, что с помощью этого блока, занимающего на странице самое выгодное место, Яндекс продвигает свои сервисы. В ФАС обратились компании Avito, Cian, Ivi, Profi.ru, 2ГИС и другие а недавно присоединились еще несколько, например, сервис по заказу уборки в квартире Клин.ру. В Яндексе с претензиями не согласны.



Если Яндекс не сможет отстоять свою позиции, компании грозит крупный штраф.