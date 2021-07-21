Роскосмос сегодня должен отправить новый модуль на МКС впервые за 11 лет

К старту на космодроме Байконур готовят ракету-носитель Протон-М. Он должен доставить на орбиту модуль «Наука». Сроки запуска неоднократно переносились. Это было связано с проблемами в топливной системе, — напоминает Интерфакс.
2021-07-21T09:04:37+03:00
2021-07-21T09:27:57+03:00
https://echo.msk.ru/news/2874472-echo.html
https://echo.msk.ru/files/3494812.jpg
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
09:04, 21 июля 2021
Загрузка комментариев...