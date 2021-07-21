В ВОЗ предупредили о возможности возникновения нового, наиболее опасного штамма коронавируса

Чем шире распространяется опасная инфекция, тем больше новых видов вируса появляется, уверен глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Гебрейесус. И это неминуемо ведет к тому, что коронавирус может мутировать настолько, что перестанет быть восприимчив к существующим вакцинам.

При этом остановить пандемию реально. Для этого необходимо иммунизировать не менее 70% населения каждой страны. Сделать это возможно уже к середине будущего года. Для выполнения поставленных задач потребуется около 11 миллионов доз вакцины.

Глава ВОЗ также обратился к компаниям и бизнесу с просьбой убрать на второй план вопрос прибыли и патентов и заниматься производством необходимых препаратов, а затем справедливо распределять их по всему миру. Гебрейесус уверен, что если правительства стран, особенно G20, объединятся, то взять под контроль коронавирус они смогут в течение нескольких месяцев.

По данным ВОЗ, на сегодняшний день удалось привить около 3,5 миллиардов человек по всему миру. Умерли же от опасной инфекции более 4 миллионов.