США и Германия договорились о завершении проекта «Северный поток-2» без введения новых санкций Вашингтоном в отношении Германии и России. Об условиях сделки официально может быть объявлено уже сегодня.

О том, что США и Германия достигли соглашения по Северному Потоку-2 и что сделка между сторонами позволит завершить проект и не будет включать новые санкции США в отношении Германии и России, сообщило агентство АР со ссылкой на помощников членов Конгресса. Против завершения строительства газопровода выступают Украина и Польша, и в рамках сделки США и Германия пойдут на уступки двум странам — о чем может быть объявлено уже сегодня. Как ожидается, Украина получит 50 миллионов долларов в виде кредитов на технологии зеленой энергии, гарантию возмещения платы за транзит газа, которую она потеряет из-за обхода трубопровода до 2024 года, а также обещание со стороны Германии и США, что санкции будут пересмотрены, если Россия использует газ в качестве политического оружия.



В понедельник Госдеп США сообщил, что высокопоставленный дипломат посетит на этой неделе Польшу и Украину, в частности, чтобы обсудить Северный поток — 2.

Джо Байден принял решение снять санкции с оператора «Северного потока», так как строительство было завершено на 90% к моменту вступления его в должность.

Как считают многие наблюдатели, президент США решил не портить отношения с Берлином, сделав его своим главным союзником в Европе.