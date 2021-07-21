Глава Якутии Айсен Николаев назвал основной причиной пожаров в регионе глобальное изменение климата, которое привело к жаре и сухим грозам. Средняя температура июня в республике была выше плюс 20 градусов, в то время как обычно бывает плюс 15.

В Якутии сейчас более 200 природных пожаров

