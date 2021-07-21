На Олимпийских играх в Токио зафиксировано еще 10 случаев заражения коронавирусом, один у спортсмена. Всего с 1 июля было выявлено более 80 случаев. COVID был подтвержден у иностранцев и японцев, имеющих отношение к проведению Олимпиады. Официально игры в Токио начнутся 23 июля.
2021-07-21T08:34:21+03:00
2021-07-21T08:34:21+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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08:34, 21 июля 2021
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