ВОЗ: Заболеваемость коронавирусом выросла в мире за неделю на 12%, а смертность на 1%

Заболеваемость коронавирусом выросла в мире за неделю на 12%, а смертность на 1% — утверждает Всемирная организация здравоохранения. Глава ВОЗ Тедрос Гебрейесус предупреждает об угрозе появления более опасного штамма. По его словам, не исключено, что события будут развиваться таким образом, что действующие вакцины с ним не смогут справиться. Пандемия – это испытание, — подчеркнул Гебрейесус.

