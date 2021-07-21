Трехсторонняя контактная группа по Донбассу обсудит сегодня обострение ситуации в регионе

Личной встречи представителей Киева, Москвы и самопровозглашенных республик не будет. Общение пройдет по видеоконференцсвязи. Возможно, формат допустим из-за того, что прорывов, по мнению наблюдателей, ждать не стоит.

Украинская делегация утверждает, что российские войска нарушают режим прекращения огня и поэтому просила провести встречу. Среди предложенных к обсуждению тем – имплементация минских соглашений, обеспечение безопасности в регионе, разработка совместных шагов.

Также поднимется вопрос о создании дополнительных контрольно-пропускных пунктов на линии разграничения, обмен заключенными, доступ в зону конфликта международных организаций и восстановление социально-экономических связей с территориями ЛНР и ДНР. Диалог пройдет на уровне советников. В Киеве заявили ранее о поддержке его позиции со стороны мировых держав.

На обострение ситуации в начале июля ранее обращали внимание в ОБСЕ.