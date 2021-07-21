Представителей корпорации «Гугл» снова ждут в Таганском суде Москвы

Компанию собираются оштрафовать по требованию Роскомнадзора.

Охоту на западные IT-компании российский регулятор ведет с начала года. Поводом для преследования стали призывы к участию в несанкционированных мероприятиях в поддержку Алексея Навального. Корпорации вовремя не удалили контент по требованию Роскомнадзора и ведомство перешло в наступление. Миллионные штрафы получили в том числе Telegram, TikTok и Facebook. Но в суды продолжают поступать новые протоколы от федерального агентства.

Отказ от удаления постов грозит денежным наказанием до 4 миллионов рублей. Повторное нарушение может стоить компании 10 процентов от совокупного размера годовой выручки. Как напоминает интернет-издание Знак.ком, соответствующую статью в законодательстве депутаты приняли только в конце прошлого года.

«Гугл» в ближайшее время предстоит также разбирательство из-за отказа локализовать данные российских пользователей в России.