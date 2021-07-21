Начальник управления МВД по Ставропольскому краю снят с должности не проработав на этом посту и полугода

Это произошло после задержания нескольких высокопоставленных сотрудников краевого главка ГИБДД вместе с главой управления Алексеем Сафоновым. Об уголовном деле в отношении них рассказала представитель Следственного комитета Светлана Петренко. В домах задержанных прошли обыски, следователи говорят, что обнаружены дорогие автомобили и крупные суммы денег.