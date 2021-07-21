The Wall Street Journal: Власти США и Германии могут сегодня объявить о сделке по «Северному потоку 2»

Власти США и Германии, по данным газеты The Wall Street Journal, могут сегодня объявить о сделке по «Северному потоку 2».

Согласно достигнутым договоренностям, президент Соединенных штатов Джо Байден пересмотрит свою позицию противостояния проекту газопровода, говорится в публикации издания. При этом, по данным источника газеты, Германия будет помогать Украине в проектах, связанных с энергетикой.

Между тем агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщает, что страны оставили за собой право введения санкций в отношении России в случае, если Москва будет использовать энергоносители как оружие против Киева. При этом Берлин намерен не только самостоятельно вводить ограничения, но и настаивать на аналогичных мерах со стороны ЕС. В частности, в публикации отмечается, что речь может идти о таких санкциях, которые могли бы ограничить российский экспорт энергоносителей. США же может ввести запрет на поставки газа в ФРГ из России.

Посол России в США Анатолий Антонов не согласен с политическими претензиями к проекту «Северный поток-2». В интервью российскому телеканалу RT America он выразил надежду, что Вашингтон скоро убедится в отсутствии каких-либо потаенных целей Москвы в этом вопросе. Антонов добавил, что по его мнению некоторые западные политики хотели бы использовать Украину в качестве инструмента давления на Россию. Их цель — изменение российской внешней политики.