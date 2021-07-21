Более 100 населенных пунктов Якутии, по данным МЧС, заволокло дымом из-за природных пожаров. Еще в конце прошлой недели их было чуть больше полусотни. По-прежнему задымление наблюдается в столице республики, Якутске. Всего в регионе зафиксированы более 200 очагов природных пожаров. К борьбе с огнем привлечена в том числе авиация.