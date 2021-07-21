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07:04, 21 июля 2021

Международный авиакосмический салон МАКС-2021 с сегодняшнего дня будет открыт для массового посещения

Международный авиакосмический салон МАКС-2021 с сегодняшнего дня будет открыт для массового посещения.

Попасть на мероприятие смогут только те граждане, у которых при себе будет отрицательный ПЦР-тест, сделанный не ранее чем за три дня, или специальный цифровой код, подтверждающий вакцинацию от коронавируса.
Самым ожидаемым событием стала презентация нового боевого самолета, символом которого стала шахматная фигура коня. Кроме того, впервые гражданам будет представлен среднемагистральный пассажирский самолет МС-21-310, а также бизнес-версия SSJ100.
На выставке можно будет увидеть и машины иностранного производства. Так, свои продукты представят американский концерн Boeing и европейский Airbus
Что касается российского сегмента, всего, как сообщают в госкорпорации «Ростех» компания представит около 500 образцов новейшей техники.

Международный авиакосмический салон МАКС в подмосковном Жуковском будет открыт до 25 июля.


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