Американская компания Blue Origin впервые запустила в космос ракету с пассажирами на борту. Полёт продлился примерно десять минут.

И запуск, и приземление многоразового корабля New Shepard прошли на космодроме в западном Техасе. На борту были четыре человека. Это основатель компании Джефф Безос, его брат Марк, нидерландский студент Оливер Деймен и лётчица Уолли Фанк. Ракета вывезла их на высоту более ста километров, после чего члены экипажа провели в невесомости четыре минуты. На видео, которое опубликовал миллиардер, братья Безосы показывают написанное у них на ладонях сообщение «привет, мама». На записи видно, что за это время космические туристы делали фото, смотрели на планету и играли с мячом.

Оливеру Деймену 18 лет, он стал самым молодым человеком, который побывал в космосе. Уолли Фанк также поставила возрастной рекорд. Ей 82, что делает лётчицу самым пожилым человеком, когда-либо покидавшим Землю.

С пассажирами на борту никого не было. Весь полёт прошёл под контролем бортовых компьютеров.

Член-корреспондент Российской академии космонавтики им. Циолковского Андрей Ионин рассказал телеканалу РБК, чем полет на корабле Безоса отличается от проекта другого частного предприятия, британского миллиардера Ричарда Брэнсона.

Ричард Брэнсон совершил суборбитальный полет на корабле своей компании полторы недели назад. Таким образом он опередил Безоса в этой гонке частных космических стартов.

Blue Origin намерена в будущем организовывать туристические полёты на орбиту на постоянной основе. В компании объявили, что клиентов, желающих заплатить за это, очень много.