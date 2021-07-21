Около десяти новых случаев заражения коронавирусом зафиксированы среди участников Олимпиады в Токио. Из них один заболевший – спортсмен, говорят организаторы. Его принадлежность не раскрывается. Всего с 1 июля в Токио был выявлен 81 случай заражения среди иностранцев и японцев, которые имеют отношение к проведению игр. Это в том числе обслуживающий персонал и члены делегаций.