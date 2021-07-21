Власти Израиля обвинили в антисемитизме американского производителя мороженого Ben & Jerry's. Это связано с тем, что руководство компании объявило о прекращении продаж мороженого в поселениях на Западном берегу реки Иордан. Поскольку работа на «оккупированных палестинских территориях несовместима с ценностями компании», передает агентство Reuters.

Ben & Jerry's принадлежит компании Unilever. Там уже сказали, что независимый совет директоров дочерней структуры сохраняет контроль над решениями, которые касаются социальной миссии компании.