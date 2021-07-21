Правила посещения культурных и развлекательных мероприятий ужесточают во Франции. Гости должны будут предъявлять медицинские документы со специальными кодами.

Прививка или отрицательный тест на коронавирус становятся обязательным условием для посещения музеев, спортзалов и концертов. Если прежде «санитарный паспорт» с соответствующими отметками требовали только на крупных массовых мероприятиях, то теперь этот лимит снижен — с тысячи до 50 человек.

Справки с пресловутыми QR-кодами во Франции получают уже при введении первой дозы вакцины. Но для допуска, например, в музей надо привиться полностью и подождать неделю. Результаты анализов на коронавирус, которые пока ещё делают бесплатно, действительны 48 часов.

Ужесточение этих правил спровоцировало новую волну массовых акций протеста во Франции, но вместе с тем обернулось скачком темпов вакцинации. Только за первую неделю после объявления о «санитарных паспортах» на прививку записались более трёх миллионов французов.

С начала августа санитарный паспорт во Франции должны будут проверять в домах престарелых, торговых центрах, кафе и ресторанах. Кроме того, правительство запретило допускать к работе в медучреждениях сотрудников, которые ещё не привиты полностью от коронавируса.