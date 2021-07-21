Главу ставропольского управления МВД сняли с должности после задержания ряда высокопоставленных полицейских. Сотрудники областного управления ГИБДД проходят по делу о коррупции. В их домах прошли обыски, рассказала накануне официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По данным МВД, группа состояла из работников регионального управления ГИБДД и гражданских лиц. В течение нескольких лет они получили в виде взятки более 19 млн руб. Накануне были опубликованы фотографии из особняка начальника управления краевого ГИБДД Алексея Сафонова, а также его интерьеров с дорогой отделкой, позолотой и лепниной.

Адвокат, председатель Общественного совета при МВД Анатолий Кучерена рассчитывает, что фигурантов дела ждет наказание.

Кучерена считает важной позицию главы МВД, который, по его словам, добивается, чтобы никто не ушёл от ответственности.