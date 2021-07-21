В Москве сегодня должен начаться процесс по делу пресс-секретаря Алексея Навального Киры Ярмыш. Ее обвиняют в подстрекательстве к нарушению санитарных норм во время акции в поддержку оппозиционера 23 января.

Спустя полгода после митинга, который власти считают незаконным, Кира Ярмыш предстанет перед судом. Она уже несколько месяцев находится под домашним арестом. По версии следствия, Ярмыш опубликовала в соцсетях призывы выйти на акцию в поддержку Навального – на нее приехали люди, в отношении которых было принято решение об изоляции из-за коронавируса. Таким образом, организаторы и участники несогласованных акций создали угрозу распространения инфекции. Фигурантами «санитарного дела» стали 11 человек, в основном соратники Навального. Этим делом занимался Центр «Э», десятки следователей МВД, а затем столичная следственная группа по особо важным делам. Были опрошены сотни людей, проведены десятки обысков. Как отмечает издание «Медиазона», до этого по статье судили редко и как правило, сотрудниц школьных столовых за массовые отравления детей.

Соратники Навального обращают внимание, что за время эпидемии в Москве и других городах со сложной эпидемиологической обстановкой проходили самые разные массовые мероприятия, но они не становились поводом для возбуждения уголовного дела.

