Медиазона: Переболевших из-за коронавируса в России может быть в разы больше официальных данных

Переболевших из-за коронавируса в России может быть в разы больше официальных данных. К такому выводу пришли участники совместного журналистского расследования после анализа специального государственного реестра. Они насчитали там не менее 29-ти миллионов записей.

У сертификатов, которые этим летом начали выдавать переболевшим коронавирусом россиянам, есть уникальные номера, по которым, как утверждают интернет-издания «Медиазона», «Медуза»* и «Холод», человек может определить, сколько случаев заражений зарегистрировали в Министерстве здравоохранения до него. В совместном расследовании сказано, что это выяснили, сравнив несколько сертификатов, полученных в разные месяцы. Также гипотезу подтвердил и источник «Медузы»* в одном из региональных министерств здравоохранения.

В случае, если подсчёты изданий верны и по стране за всё время эпидемии заболели более 29-ти миллионов, то по количеству заразившихся на миллион жителей Россия занимает первое место в мире.

В свою очередь представители Оперативного штаба и Министерства здравоохранения эту информацию не подтвердили. В ведомствах подчёркивают, что данные о количестве выявленных случаев заражения следует смотреть в официальных ежедневных сводках.

По официальным данным, в России было выявлено почти шесть миллионов заразившихся коронавирусом, а скончались от него более 147-ми тысяч человек.

*Работавшее над этим расследованием интернет-издание «Медуза» ранее было признанно российскими властями иностранным агентом.

