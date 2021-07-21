Лесной пожар возник на севере Хабаровского края

Огонь бушует в труднодоступном районе, передает агентство «Интерфакс». Площадь возгорания составляет 3 тыс. га. Пока, по словам спасателей, пожар не угрожает населенным пунктам. В то же время в районе введен режим ЧС. Тушение затруднено в том числе из-за сильной задымленности со стороны Якутии, признают власти.
2021-07-21T05:04:00+03:00
2021-07-21T04:41:55+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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05:04, 21 июля 2021
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