Лесной пожар возник на севере Хабаровского края

Огонь бушует в труднодоступном районе, передает агентство «Интерфакс». Площадь возгорания составляет 3 тыс. га. Пока, по словам спасателей, пожар не угрожает населенным пунктам. В то же время в районе введен режим ЧС. Тушение затруднено в том числе из-за сильной задымленности со стороны Якутии, признают власти.