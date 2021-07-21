Протесты из-за дефицита воды перекинулись на столицу Ирана

Агентство Reuters сообщает, что по неофициальным данным, антиправительственные выступления прошли на улицах и в метро Тегерана. Люди скандировали в том числе лозунги против верховного лидера страны аятоллы Хаменеи. Исламская республика столкнулась с сильнейшей за полвека засухой. Кризис затронул не только домохозяйства, но и животноводство, сельское хозяйство, энергетику. Протесты начались неделю назад на юго-западе страны. Сообщается, что в результате столкновений с силами безопасности есть убитые.
2021-07-21T05:04:00+03:00
2021-07-21T05:04:27+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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05:04, 21 июля 2021
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