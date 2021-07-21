Почти 100 тыс. человек эвакуированы на востоке Китая из-за наводнения

Нынешний паводок стал одним из сильнейших в истории города Чжэнчжоу. Вода затопила метро, сообщается, что неподалеку прорвало плотину. Погибли не менее 12 человек. В регион направили около 2 тыс. военнослужащих. По данным специалистов, за три дня в городе выпало больше годовой нормы осадков. В регионе объявлен режим ЧС.
2021-07-21T05:04:00+03:00
2021-07-21T04:41:01+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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05:04, 21 июля 2021
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