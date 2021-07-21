Число жертв наводнения в Германии выросло до 169

По всей Европе – к двумстам. Почти 250 все еще числятся пропавшими без вести. В некоторых районах ФРГ до сих пор не восстановлена подача электроэнергии и воды. Сильнейшее наводнение произошло в Западной Европе на прошлой неделе после затяжных дождей. Помимо Германии от удара стихии пострадали Бельгия, Нидерланды и Люксембург.