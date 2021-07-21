Мир не справляется с пандемией коронавируса, считает руководитель Всемирной организации здравоохранения

Тедрос Гебрейесус полагает, что остановить распространение инфекции может только вакцинация населения. Причем прививку от вируса должны получить не менее 70% жителей каждой страны. Если это произойдет к середине следующего года, то позволит не только остановить пандемию, но и перезапустить мировую экономику, уверен руководитель ВОЗ. Он также предупредил об угрозе появления более опасной, чем нынешняя индийская, мутации коронавируса.
2021-07-21T05:04:00+03:00
2021-07-21T04:39:56+03:00
https://echo.msk.ru/news/2874402-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
05:04, 21 июля 2021
Загрузка комментариев...