Мир не справляется с пандемией коронавируса, считает руководитель Всемирной организации здравоохранения

Тедрос Гебрейесус полагает, что остановить распространение инфекции может только вакцинация населения. Причем прививку от вируса должны получить не менее 70% жителей каждой страны. Если это произойдет к середине следующего года, то позволит не только остановить пандемию, но и перезапустить мировую экономику, уверен руководитель ВОЗ. Он также предупредил об угрозе появления более опасной, чем нынешняя индийская, мутации коронавируса.