В Японии стартовали первые соревнования Олимпиады

Церемония открытия между тем пройдет в Токио в пятницу. Тем временем в Фукусиме начались соревнования по софтболу. Первыми вышли женские сборные Австралии и Японии. Матчи должны символизировать восстановление региона после катастрофы 2011 года. Тогда из-за землетрясения и цунами произошла авария на местной АЭС.
2021-07-21T04:06:44+03:00
2021-07-21T04:06:44+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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04:06, 21 июля 2021
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