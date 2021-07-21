В Японии стартовали первые соревнования Олимпиады

Церемония открытия между тем пройдет в Токио в пятницу. Тем временем в Фукусиме начались соревнования по софтболу. Первыми вышли женские сборные Австралии и Японии. Матчи должны символизировать восстановление региона после катастрофы 2011 года. Тогда из-за землетрясения и цунами произошла авария на местной АЭС.