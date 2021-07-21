Первый полет нового российского легкого истребителя запланирован на 2023 год

Накануне его представили на авиасалоне в Жуковском. По словам разработчиков, еще необходимо провести работу для подготовки к полету, доукомплектовать и провести весь комплекс наземных испытаний. Объединенная авиастроительная корпорация Ростеха планирует наладить серийное производство этой модели, которое получила название Checkmate, в 2026 году. При этом разработчики не исключают, что также истребитель будет называться Су-75.