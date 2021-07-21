Европейская комиссия обвинила Венгрию и Польшу в нарушении основных принципов демократических свобод

В докладе, который подготовило руководство ЕС, отмечается, что оба государства ограничивают свободу деятельности СМИ и препятствуют свободной деятельности судебной системы. При этом Варшава не соблюдает стандарты в отношении борьбы с коррупцией и системы сдержек и противовесов. Польше грозит штраф, если она в течение месяца не отчитается о соблюдении юридических норм Евросоюза. В свою очередь в польском правительстве считают нынешнюю ситуацию примером спора между судами разных политических систем.
2021-07-21T04:05:39+03:00
2021-07-21T04:05:39+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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04:05, 21 июля 2021
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