США и ФРГ, по данным агентства Bloomberg, договорились о мерах в отношении газопровода «Северный поток – 2»

Речь идет о санкциях в случае, если Россия будет использовать энергоресурсы для давления на Украину. Причем Берлин, по сведениям агентства, не только примет меры, но и будет настаивать на реакции на уровне ЕС. Они будут включать «ограничение российского экспорта энергоносителей», в том числе в Германию. В проекте соглашения предусмотрены также инвестиции в размере до 1 миллиарда долларов в так называемый зеленый фонд, целью которого станет помощь Киеву в переходе на возобновляемые источники энергии. Источник Bloomberg в администрации США уточнил, что в документе умышленно приводятся не вполне конкретные формулировки. Это делается для того, чтобы не предоставлять Москве точную информацию о планах Вашингтона и Берлина.