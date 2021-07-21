Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов назвал нечестной конкуренцией политику США по «Северному потоку-2»

Он заверил, что проект газопровода преследует только экономические цели. В интервью российскому телеканалу RT Антонов выразил надежду, что это скоро поймут и в Вашингтоне. Между тем, как пишет газета The Wall Street Journal, уже сегодня США и ФРГ могут объявить о том, что договорились по вопросу о действиях в отношении «Северного потока».
2021-07-21T04:04:39+03:00
2021-07-21T04:04:39+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
04:04, 21 июля 2021
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