Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов назвал нечестной конкуренцией политику США по «Северному потоку-2»

Он заверил, что проект газопровода преследует только экономические цели. В интервью российскому телеканалу RT Антонов выразил надежду, что это скоро поймут и в Вашингтоне. Между тем, как пишет газета The Wall Street Journal, уже сегодня США и ФРГ могут объявить о том, что договорились по вопросу о действиях в отношении «Северного потока».