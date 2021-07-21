Количество лесных пожаров в Якутии сокращается, заверил глава республики Айсен Николаев

Сейчас все силы брошены на то, чтобы остановить дальнейшее распространение огня и избавить Якутск от задымленности, добавил он. Одной из причин нынешней ситуации Николаева назвал изменения климата. С каждым годом в Якутии становится жарче. В этом году самое засушливое и жаркое лето за всю историю метеонаблюдений с конца XIX века. Ранее дым от природных пожаров окутал более полусотни населенных пунктов в республике. В регионе насчитали более 200 очагов.