Режим ЧС из-за пожаров введен на западе Канады

Там зафиксировали почти три сотни очагов возгорания, передает местный телеканал СВС. В тушении задействованы более 3 тыс. человек. Жители более 2,5 тыс. жилых домов получили приказ на эвакуацию. Эта же мера в ближайшее время, если ситуация не улучшится, коснется еще почти 16 тысяч человек. О жертвах и пострадавших не сообщается.
2021-07-21T03:07:52+03:00
2021-07-21T03:07:52+03:00
https://echo.msk.ru/news/2874388-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
03:07, 21 июля 2021
Загрузка комментариев...