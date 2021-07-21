Режим ЧС из-за пожаров введен на западе Канады

Там зафиксировали почти три сотни очагов возгорания, передает местный телеканал СВС. В тушении задействованы более 3 тыс. человек. Жители более 2,5 тыс. жилых домов получили приказ на эвакуацию. Эта же мера в ближайшее время, если ситуация не улучшится, коснется еще почти 16 тысяч человек. О жертвах и пострадавших не сообщается.