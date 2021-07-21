В Якутии, как пишет интернет-издание Znak.com, распорядились вычесть из зарплаты медиков деньги на тушение пожаров

Журналисты ссылаются на копию распоряжения руководителя Республиканской больницы № 1, которая была опубликована в социальных сетях. В документе предлагается в качестве «добровольной помощи» удержать из зарплат работников от 150 до 500 рублей. Власти республики эту публикацию пока не комментировали. В Якутии уже несколько месяцев бушуют лесные пожары, несколько дней назад дым окутал десятки населенных пунктов, в том числе столицу – Якутск.