В Якутии, как пишет интернет-издание Znak.com, распорядились вычесть из зарплаты медиков деньги на тушение пожаров

Журналисты ссылаются на копию распоряжения руководителя Республиканской больницы № 1, которая была опубликована в социальных сетях. В документе предлагается в качестве «добровольной помощи» удержать из зарплат работников от 150 до 500 рублей. Власти республики эту публикацию пока не комментировали. В Якутии уже несколько месяцев бушуют лесные пожары, несколько дней назад дым окутал десятки населенных пунктов, в том числе столицу – Якутск.
2021-07-21T03:07:18+03:00
2021-07-21T03:07:18+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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03:07, 21 июля 2021
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