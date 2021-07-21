Главу ставропольского управления МВД сняли с должности после задержания его подчиненных по делу о взятках

Сергей Щеткин руководил краевым главком полиции около пяти месяцев. Накануне в результате спецоперации были задержаны начальник управления ГИБДД по региону Алексей Сафонов и еще несколько человек. По данным следствия. Они за взятки выдавали паспорта для грузовых автомобилей. В деле фигурирует сумма в 19 млн. рублей.
2021-07-21T03:06:17+03:00
2021-07-21T03:06:17+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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03:06, 21 июля 2021
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