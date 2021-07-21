Главу ставропольского управления МВД сняли с должности после задержания его подчиненных по делу о взятках

Сергей Щеткин руководил краевым главком полиции около пяти месяцев. Накануне в результате спецоперации были задержаны начальник управления ГИБДД по региону Алексей Сафонов и еще несколько человек. По данным следствия. Они за взятки выдавали паспорта для грузовых автомобилей. В деле фигурирует сумма в 19 млн. рублей.