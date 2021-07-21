США намерены придерживаться санкционной политики в отношении белорусских властей

Советник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан сказал после встречи с лидером белорусской оппозиции Светланой Тихановской, что Вашингтон намерен привлечь официальный Минск к ответственности за свои действия. Сама Тихановская высказывалась за усиление давления на Минск до проведения в республике новых выборов.