США намерены придерживаться санкционной политики в отношении белорусских властей

Советник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан сказал после встречи с лидером белорусской оппозиции Светланой Тихановской, что Вашингтон намерен привлечь официальный Минск к ответственности за свои действия. Сама Тихановская высказывалась за усиление давления на Минск до проведения в республике новых выборов.
2021-07-21T03:05:35+03:00
2021-07-21T03:05:35+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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03:05, 21 июля 2021
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