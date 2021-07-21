Запуск новейшего российского навигационного спутника «Глонасс-К2», по некоторым данным, перенесен на следующий год

В то же время, по словам источника агентства ТАСС, сам аппарат будет готов уже в этом году. Ранее его разработчики говорили, что старт может состояться в четвертом квартале. До этого его планировали еще в 2020 году, отмечает агентство. Аппараты модели «Глонасс-К2» должны обеспечить точность навигации менее 30 см.