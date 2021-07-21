Запуск новейшего российского навигационного спутника «Глонасс-К2», по некоторым данным, перенесен на следующий год

В то же время, по словам источника агентства ТАСС, сам аппарат будет готов уже в этом году. Ранее его разработчики говорили, что старт может состояться в четвертом квартале. До этого его планировали еще в 2020 году, отмечает агентство. Аппараты модели «Глонасс-К2» должны обеспечить точность навигации менее 30 см.
2021-07-21T03:04:44+03:00
2021-07-21T03:04:44+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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03:04, 21 июля 2021
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