Компания американского миллиардера Джеффа Безоса планирует еще два космических полета в этом году

Накануне сам основатель Blue Origin стал участником первого суборбитального полета ее корабля New Shepard. Он занял 11 минут. На борту помимо самого богатого человека на Земле находились еще несколько человек. Сам Безос после возвращения объявил, что рассчитывает сделать подобные полеты достаточно частыми для космических туристов.