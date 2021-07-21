Правительство планирует выделить 1,5 трлн. рублей из ФНБ для закупки авиатехники, пишет газета РБК

Программа рассчитана до 2030 года, она предполагает выделение 2,5 трлн руб. Остальные средства планируется занять у банков, сказали изданию в министерстве промышленности. На ближайшие три года будут выделены 200 млрд. Согласно планам, инициатива обеспечит закупку российских самолетов авиакомпаниями с государственным участием. При этом в ведомстве не стали уточнять, как будут разделены средства между производителями.