Правительство планирует выделить 1,5 трлн. рублей из ФНБ для закупки авиатехники, пишет газета РБК

Программа рассчитана до 2030 года, она предполагает выделение 2,5 трлн руб. Остальные средства планируется занять у банков, сказали изданию в министерстве промышленности. На ближайшие три года будут выделены 200 млрд. Согласно планам, инициатива обеспечит закупку российских самолетов авиакомпаниями с государственным участием. При этом в ведомстве не стали уточнять, как будут разделены средства между производителями.
2021-07-21T02:08:23+03:00
2021-07-21T02:08:23+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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02:08, 21 июля 2021
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