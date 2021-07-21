Вакцина от коронавируса «ЭпиВакКорона» должна поступить в Москву спустя 20 дней отсутствия

Разработчик отчитался о том, что направил новую партию препарата в регионы. Как напоминает газета РБК, в столице «ЭпиВаКорона» закончилась еще 1 июля. Другая вакцина «КовиВак» отсутствует с 10-го числа. В то же время за вакцинацией вторым препаратом выстраивались большие очереди.
2021-07-21T02:07:53+03:00
2021-07-21T02:07:53+03:00
https://echo.msk.ru/news/2874374-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
02:07, 21 июля 2021
Загрузка комментариев...