«КоммерсантЪ»: В Ульяновской области фактически сорвано объединение партий «Справедливая Россия» и «За правду»

Ни один местный сторонник писателя Захара Прилепина не вошел в руководство регионального отделения объединенной политической силы. Еще в июне конференция, на которой выбирали органы управления, закончилось потасовкой между эсерами и прилепинцами. В руководящих органах движения «За правду» сказали газете, что в курсе происходящего в Ульяновске, но намерены заняться проблемой уже после выборов.
2021-07-21T02:07:25+03:00
2021-07-21T02:07:25+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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02:07, 21 июля 2021
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