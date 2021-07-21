«КоммерсантЪ»: В Ульяновской области фактически сорвано объединение партий «Справедливая Россия» и «За правду»

Ни один местный сторонник писателя Захара Прилепина не вошел в руководство регионального отделения объединенной политической силы. Еще в июне конференция, на которой выбирали органы управления, закончилось потасовкой между эсерами и прилепинцами. В руководящих органах движения «За правду» сказали газете, что в курсе происходящего в Ульяновске, но намерены заняться проблемой уже после выборов.