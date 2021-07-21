Великобритания намерена проводить учения на случай размещения российских ракет в Калининградской области

Вооруженные силы королевства будут отрабатывать тактику, которую применяли в годы «холодной войны», сказали газете The Daily Telegraph в штабе ВВС. Там также подчеркнули, что переброска Москвой современного вида вооружений, в том числе последнего поколения крылатых ракет, на территорию Калининградской области воспринимается как еще один шаг на пути к эскалации.
2021-07-21T02:06:32+03:00
2021-07-21T02:06:32+03:00
https://echo.msk.ru/news/2874370-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
02:06, 21 июля 2021
Загрузка комментариев...