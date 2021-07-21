Американский суд приговорил россиянина к сроку, который тот уже провел в заключении по делу о хакерской деятельности

Петр Левашов ранее признал вину, под стражей он находился 2 года и 9 месяцев. Согласно решению судьи Роберта Чатини, он может покинуть США. Иначе три последующих года Левашов будет оставаться под наблюдением, его ограничат в использовании электронных устройств. Россиянина задержали в Испании больше 4 лет назад.