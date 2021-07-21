Слежка могла быть установлена за мобильным телефоном президента Франции Эмманюэля Макрона

Предположительно, хакеры использовали для этого израильское приложение Pegasus, пишет французская газета Le Monde. По ее сведениям, все это могло происходить в интересах марроканской разведки. Помимо телефона президента, по некоторым данным, прослушивали премьер-министра Франции, а также еще 14 министров. Французская прокуратура начала расследование по факту слежки за людьми с использованием шпионского программного обеспечения. В свою очередь, согласно выводам журналистского расследования, всего объектами слежки могли стать примерно 50 тыс. человек, среди которых активисты, журналисты, представители бизнеса и политики разных стран.
2021-07-21T02:05:11+03:00
2021-07-21T02:05:11+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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02:05, 21 июля 2021
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