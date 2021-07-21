РФС, как пишет интернет-издание «Чемпионат», выбирает тренера сборной России по футболу из трех кандидатов

В этот список, по словам источников, знакомых с ситуацией, входят главный тренер молодёжной сборной Германии Штефан Кунц, наставник «Ростова» Валерий Карпин и бывший тренер казанского «Рубина», а ныне казахского «Кайрата» Курбан Бердыев. При этом фаворитом среди всех трех собеседник издания называет немецкого специалиста. С ним якобы уже «проведены предметные разговоры». Прежний главный тренер российской сборной Станислав Черчесов был отправлен в отставку после того, как команда на прошедшем чемпионате Европы не вышла из группы.